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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаэль Какута: «99,9% футболистов несчастливы. На них лежит ответственность. Никого не волнует, что они чувствуют. Очень большая часть игроков носит маски»

Бывший полузащитник сборной ДР Конго Гаэль Какута поделился размышлениями на тему ментального здоровья футболистов.

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