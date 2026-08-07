Ефимов: общее строительство национального центра "Россия" завершится к концу 2028 года

Национальный центр "Россия" строится с небольшим опережением графика, несмотря на сложные инженерные условия площадки, рассказал в интервью на телеканале "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии