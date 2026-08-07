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Газета.ру

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Ефимов: общее строительство национального центра "Россия" завершится к концу 2028 года

Ефимов: общее строительство национального центра "Россия" завершится к концу 2028 года

Национальный центр "Россия" строится с небольшим опережением графика, несмотря на сложные инженерные условия площадки, рассказал в интервью на телеканале "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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