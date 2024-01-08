Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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265. Для чего зрители поднимают руки во время старта "Аполлона-11"?

265. Для чего зрители поднимают руки во время старта "Аполлона-11"?

Если во время старта "Аполлона-11" посмотреть в другую сторону - не в сторону взлетающей ракеты, а в сторону наблюдающих зрителей, то можно заметить, что многие люди стоят с поднятыми руками, как будто машут на прощание отходящему поезду, увозящему любимых родственников.

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