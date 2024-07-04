В армии заявили, что на Украине активизировались русские диверсанты

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. В Харькове подожгли машину еще одного сотрудника военкомата. Участившиеся случаи поджогов на Украине свидетельствуют об активизации российских ДРГ, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.