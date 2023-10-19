Стали известны причины аварий на федеральных трассах Кубани и Адыгеи

Стали известны причины аварий на федеральных трассах Кубани и АдыгеиСпециалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» выявили нарушения, которые чаще всего приводили к авариям на дорогах Краснодарского края и Адыгеи в 2023 году.