«Я плачу на твоем плече»: Пугачева разоткровенничалась в новой песне

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Эстрадная артистка Алла Пугачева выпустила новую песню. Поклонники оценили ее по достоинству и отметили, что текст указывает на ее отношения с супругом юмористом Максимом Галкиным*.
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