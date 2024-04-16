СNN: Байден отказался давать показания по делу об импичменте в сенате США

Президент США Джо Байден не придет на слушания по импичменту, инициированному республиканцами. Специальный советник Рихард Заубер заявил об этом председателю надзорного органа палаты представителей Джеймсу Комеру, сообщил телеканал CNN.
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