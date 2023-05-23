Глава разведки ФРГ: Говорить о военном ослаблении России непрофессионально и ошибочно

Начальник федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданию Welt прокомментировал заявления о том, что российская армия «потеряла свой потенциал и не готова к длительному ведению боевых действий».
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