Эксперт Василеску: если весь мир узнает одну деталь про армию России — военные заводы США могут стать банкротами

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Uri Strukow

Не понял комментария от слова СОВСЕМ. Сколько надо денег, чтобы хватило, спроси у тех, кому все мало. У лавочника Маера Амшеля Баера, который придумал, как вести войны бесконечно и зарабатывать на них. То, что мы видим, это классика- для ведения войны нужно пушечное мясо и деньги на его содержание. Заканчиваются деньги- дать кредит, заканчивается пушечное мясо- наемников в долг. Причем обоим сторонам. По поводу социализма вранье. Везде был контроль. Сажали и расстреливали казнокрадов, независимо от должностей. Отец не мог передать трон по наследству. Имеется ввиду любая должность. Вот чтобы передавать власть сынкам и был сметен Союз. По историческим меркам он существовал очень короткий период и был уничтожен тогда, когда еще были живы родившиеся при Царе и их дети. Аристократы или уехали или служили Отечеству, а вот холуи дорвавшиеся до власти, смели ее и превратили в кормушку в 91м. Мощь и достижения Союза так велики, что мы до сих пор только на них и держимся во всех смыслах- от авторитета в мире, до банального оружия на фронте. А вот то, чем не забили склады в то время или распродали-уничтожили, сегодня на фронте не хватает и этим занимаются волонтеры, собирая деньги. Еще вопросы?