Стало известно, каким будет новый Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo готовится представить вторую генерацию кроссовера Stelvio. Премьера должна состояться в конце нынешнего года, но дизайн уже перестал быть секретом благодаря патентным изображениям, которые опубликовало издание Carscoops.
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