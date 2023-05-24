Инфореактор

1 119 подписчиков

ВС РФ отразили атаки украинских войск у Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново

ВС РФ отразили атаки украинских войск у Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново

Подразделения ВС РФ отразили серию атак украинских националистов у населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново, сообщил в комментарии ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх