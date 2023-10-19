19 октября 2023 года - Единый день информирования.

Основная тема:Социальная безопасность: основные принципы и приоритетыДополнительные темы:• О травматизме на производстве• Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий• Неосторожное курение.
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