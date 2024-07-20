В транспортном торгово-экспортном форуме «Север-Юг» в Актау участвуют 12 стран

В Актау проходит первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг». На протяжении двух дней порядка 440 участников из 12 стран обсудят новые тренды мультимодальных перевозок, возможности открытия новых транспортных маршрутов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
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