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Царьград

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В Германии пытаются обвинить Россию в подрыве газопроводов "Северный поток"

В Германии пытаются обвинить Россию в подрыве газопроводов "Северный поток"

Версию с яхтой "Андромедой" в немецком СМИ назвали "отвлекающим манёвром", под прикрытием которого операцию якобы осуществили русские.

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