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Путин обновил состав комиссий Госсовета по 21 направлению

Путин обновил состав комиссий Госсовета по 21 направлению

Владимир Путин провел масштабные изменения в структуре комиссий Госсовета, увеличив их число до 21. Это решение было принято в целях совершенствования работы государственных органов и повышения эффективности управления страной.

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