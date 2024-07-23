Путин обновил состав комиссий Госсовета по 21 направлению

Владимир Путин провел масштабные изменения в структуре комиссий Госсовета, увеличив их число до 21. Это решение было принято в целях совершенствования работы государственных органов и повышения эффективности управления страной.
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