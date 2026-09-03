Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы

Депутаты Верховной рады не хотят работать в подвале. А переселяют их туда из-за массированных атак БПЛА по украинской столице и окрестностям – ее на протяжении многих дней практически беспрерывно атакуют сотни дронов.
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sa stea in subsoluri.... asta merita.... poate se invata acolo si nu mai ies....