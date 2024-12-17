Русский компас Фото сгенерировано нейросетью. Пока это показательное наказание. Но член СПЧ говорит о введении его для всех семей приезжих, чьи дети творят дичь.
Больше не будет сытой жизни? Семья мигрантов поплатилась за выходку сына в школе
Комментарии
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ТН
Т Н
Нас таких миллионы, каждый по чрнжпому и содержит, да ещё и с не одним выблдком. В голове не укладывается…!
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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16 час.
НГ
Надежда Гурьева
Россия никогда не жила чужим трудом!
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4 час.
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