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На депутата Государственной Думы Александра Хинштейна подали в суд

На депутата Государственной Думы Александра Хинштейна подали в суд

1,9K прочитали ФОТО: PAVEL KASHAEV, ПАВЕЛ КАШАЕВ/GLOBAL LOOK PRESS Иск является продолжением конфликта вокруг председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

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