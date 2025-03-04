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Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

РЕН ТВ В Ширинском районе стая собак напала на восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Бедненькие маленькие наши  дети...😓полный отстрел этих тварей,а владельцам и администрации огромнейшие штрафы и уголовная ответственность лет до десяти..конечно никакие наказания не восполнят нанесенные физические травмы  и  душевные травмы наших детей.. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
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