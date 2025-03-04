Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

Анастасия Гончарова

Бедненькие маленькие наши дети...😓полный отстрел этих тварей,а владельцам и администрации огромнейшие штрафы и уголовная ответственность лет до десяти..конечно никакие наказания не восполнят нанесенные физические травмы и душевные травмы наших детей.. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡