Иммиграционная служба США может привлечь к работе роботов-собак

Четвероногие роботы смогут обследовать закрытые помещения и другие территории, обстановка в которых заранее неизвестна Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) намерена задействовать четвероногих роботов для предварительной оценки потенциальных угроз во время правоохранительных операций.
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