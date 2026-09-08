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Иммиграционная служба США может привлечь к работе роботов-собак

Иммиграционная служба США может привлечь к работе роботов-собак

Четвероногие роботы смогут обследовать закрытые помещения и другие территории, обстановка в которых заранее неизвестна Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) намерена задействовать четвероногих роботов для предварительной оценки потенциальных угроз во время правоохранительных операций.

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