Лукашенко: Пригожин намеревался заполучить ядерное оружие

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе мятежа в июне 2023 года собирался завладеть ядерным оружием и это вызывало беспокойство не только в России, но и на Западе.