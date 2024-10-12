Германия должна оказать давление на Украину для мирного урегулирования конфликта, заявила депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke.
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