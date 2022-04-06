Чемпионат России. «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов»

«Ростов» принимает «Крылья Советов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ. Чемпионат России Перенесенный матч 19-го тура Ростов – Крылья Советов Дата проведения 6 апреля, 19.

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