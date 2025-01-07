СМИ: Киев готовит провокацию. Россия освободила Курахово: 15-тысячная группировка ВСУ уничтожена Минобороны РФ сообщило о полном контроле ВС РФ над городом Курахово (ДНР), игравшего ключевую роль в обороне ВСУ, которые сосредоточили в населенном пункте более 15 000 военных.