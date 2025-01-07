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Новости СВО. Стало известно, какой удар готовит Киев перед началом переговоров. Карта боевых действий на Украине на сегодня 07.01.2025

Новости СВО. Стало известно, какой удар готовит Киев перед началом переговоров. Карта боевых действий на Украине на сегодня 07.01.2025

СМИ: Киев готовит провокацию. Россия освободила Курахово: 15-тысячная группировка ВСУ уничтожена Минобороны РФ сообщило о полном контроле ВС РФ над городом Курахово (ДНР), игравшего ключевую роль в обороне ВСУ, которые сосредоточили в населенном пункте более 15 000 военных.

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