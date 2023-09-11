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Армения идет в НАТО. Членство будет оплачено Карабахом и Россией

Армения идет в НАТО. Членство будет оплачено Карабахом и Россией

Начну с определения. Что есть «Право сильного» и почему оно так важно в данном контексте.Право сильного – понятие, которое обозначает наличие в обществе неформальных законов, где силе и могуществу приписывается первостепенное значение.

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