Сбылась ли Грузинская мечта?

КВАДРАТУРА КРУГА Похоже, мечта запада загнать Грузию в свое «демократическое» стойло, провалилась. Откуда-то в Грузии взялись вполне здравые силы и здравомыслящие политики, которые сумели серьезно ослабить влияние соросовских лавочек и лавчонок на политическую жизнь страны.