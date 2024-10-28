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  • Vladimir Soukhatchev
    Он выполняет заказ пиарщиков уходящих квадроидиотов!А вообще кто-нибу...
  • lislis lissil
    поживем поглядимГрузия сегодня ил...
  • lislis lissil
    откройте психдиспансеры для этих любителей "животных" и лечите шизофрению у этих пациентов- игра зашла дальше чем пре...А вообще кто-нибу...

Сбылась ли Грузинская мечта?

Сбылась ли Грузинская мечта?

КВАДРАТУРА  КРУГА Похоже, мечта запада загнать Грузию в свое «демократическое» стойло, провалилась. Откуда-то в Грузии взялись вполне здравые силы и здравомыслящие политики, которые сумели серьезно ослабить влияние соросовских лавочек и лавчонок на политическую жизнь страны.

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