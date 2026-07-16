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В Тверской области объявлено штормовое предупреждение до вечера 16 июля

В Тверской области объявлено штормовое предупреждение до вечера 16 июля

МЧС предупреждает: в Тверской области ожидается усиление ветра. Управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

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