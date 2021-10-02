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Братское дерби ЦСКА – «Краснодар», Руй в Грозном, «Зенит» – «Сочи», «Динамо» – «Крылья». Главные интриги 10 тура РПЛ

Братское дерби ЦСКА – «Краснодар», Руй в Грозном, «Зенит» – «Сочи», «Динамо» – «Крылья». Главные интриги 10 тура РПЛ

Интриги 10-го тура: встреча Березуцких на «ВЭБ Арене», реванш «Динамо» с «Крыльями» за кубковое поражение А также сразу две очных битвы за выживание в Туле и Уфе, Слуцкий против Кержакова, кризисный «Локомотив» против кризисного «Ростова» без Семина.

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Лена Мисько
Дмитрий Дерунец [02.10.21 10:00] *** 11 мыслей. Крылья Советов дома. Перед матчем. 1. Не самый громкий заголовок тура, но самый играющий. Обе команды обрели нынешних главных тренеров в прошлом году, Самара на три месяца раньше. Обе довольно быстро обрели новое лицо, понравились стране. Обе усилились летом, не растеряли лидеров, не изменили выбранному стилю. Болельщики должны увидеть хороший футбол. 2. Друг против друга молодые команды. Крылья Советов вообще самые самые, динамовцы в тройке, средний возраст на год больше. В Самаре в прямом смысле не играет никто старше 30 лет. В заявке есть Максим Канунников и наш старый друг Женя Фролов вратарь, но ни минуты в РПЛ в сезоне они не провели. Был уверен, что молодость и отсутствие опыта серьезно осложнят Крыльям жизнь в элите. Пока результат нормальный, а качество футбола достойное. 3. Сандро Шварц осадил меня, когда на пресс-конференции заводил вопросы о дерби со Спартаком через тур. И касательно висящих на карточках Шиманьском и Вареле, и касательно дальнейших планов на паузу. Справедливо. Очень нравится полнейшая концентрация на ближайшем матче, тем более, что он гораздо более сложный, чем это может показаться, глядя на турнирную таблицу. За последние шесть игр Динамо и Крылья набрали одинаковое количество очков. 4. Поражение от Крыльев Советов в 1/4 Кубка - самое неприятное для Шварца в его российской карьере. Я так думаю. Думаю, что для Сандро встреча принципиальна, и он хочет доказать себе и сопернику, что все на самом деле не так, как было в апреле в Самаре. А было все очень в пользу Крыльев. И не было Арсена Захаряна. Наверняка, и ему захочется себя проявить против команды из родного города. 5. Очень хороший футбол против Рубина не дает поводов задуматься о ротации. Остался без ответа только вопрос вратарский. Лещук не пропускает, но Шунин вернулся в общую группу. 6. Зиньковский из расширенного списка сборной и Ежов, бодро меняющиеся флангами. Спартаковец Глушенков, забивавший Динамо за Химки. Прекрасный вратарь Ломаев, грозный форвард Сергеев. В Самаре много футболистов, которые на слуху, обращу внимание на того, кто меньше мелькает в прессе. Дмитрий Иванисеня - украинец, переехавший в Россию этим летом. Школа Шахтера, опыт еврокубков с Зарей. Занимает очень важную позицию опорного полузащитника. Хорошо читает игру, отдает передачи, начинает атаки. 7. Крылья заметно страдают от решений арбитров. Катастрофический пенальти и удаление в Уфе (не сказалось на результате). В прошлом туре в Петербурге целая серия решений во главе с пенальти на Дзюбе, которые признаны несправедливыми. При этом очень грамотная работа клуба - не истерят, но обращают внимание. 8. Судья - Кукуляк. Тот самый, что не поставил очевидный пенальти в апреле Химкам, в итоге мы проиграли 0-1. VAR - Жабченко. Повышенное внимание к судейству в этом матче присутствует. 9. Крылья сложный соперник для Динамо. Даже если взять только матчи в российском чемпионате: 20 наших побед, 16 самарских. Последние две московские встречи взяли с трудом - благодаря голу Панченко с рикошетом и двум пенальти. 10. В советское время второго октября почти сплошные поражения. В российское - наоборот. 7 побед и одна ничья. Играли в 1996-м и с Крыльями Советов дома. Ровно четверть века назад Кобелев оформил гол плюс пас. 2:1. 11. Я всегда призывал и призываю вас заходить на трибуны пораньше. Но перед этим матчем попрошу отдельно: после объявления стартового состава Динамо и перед исполнением гимна мы почтим память ушедшего из жизни Николая Арутюнова. Автора гимна, преданного динамовца. @Derunets
Лена Мисько
Первый игровой день 10-го тура РПЛ
Лена Мисько
Слуцкий посадил Кварацхелию и Деспотовича
Лена Мисько
Слуцкий говорит, что наибольшую эффективность Кварацхелия и Деспотович покажут, если начнут сегодняшний матч со скамейки. Оба игрока находятся не в оптимальной форме, что видно по последним матчам.
Лена Мисько
состав ФК "Нижний Новгород"
Лена Мисько
Телеспорт, [02.10.21 14:00] Заждались горячих новостей из “Химок”? А они есть… Итак. В случае поражения, сегодняшний матч в Туле против своей бывшей команды, для Игоря Черевченко, может, с большой долей вероятности, стать последним у руля «Химок». Внутри красно-черных разрастается конфликт. Руководство клуба и тренерский штаб все чаще недовольны друг другом. Порой дело доходит даже до словесных перепалок. Плюс внутри команды не добавляют настроения задержки с выплатами зарплат, не говоря уже о премиальных. Рано или поздно может полыхнуть и публично. Правда, долги клуб в скором времени может благополучно закрыть. Новым спонсором клуба скорей всего станет группа «Самолет», которая занимается строительством и продажей жилой и коммерческой недвижимости. О сотрудничестве должны были объявить во время домашнего матча с «Локомотивом» (0:0) 25 сентября. Говорят, была уже заготовка под бегущую строку на рекламные щиты, но чуть ли не за час до игры последовал неожиданный отбой. Пауза. Ждем. Возможный заход нового спонсора породил сразу и версии возможных перестановок в «Химках». Вроде, одним из условий руководства «Самолета» является уход из клуба бизнесмена Туфана Садыгова. Этот вопрос должен быть решен клубом до конца года. Бизнес есть бизнес. Конкурентов нигде не любят. Также, говорят, что своего кресла в клубе может лишиться и гендир Сергей Анохин. Похоже, что если «Самолет» и зайдет в клуб, то со своими людьми. Шепчутся также, что давно уже шатается стул под министром спорта Мособласти Романом Терюшковым. Запасаемся попкорном. «Химки» – это всегда интересно. @telesportmedia
Лена Мисько
Если Черевченко уйдёт из Химок, ждем его в Ростове. По Василенко слух не подтверждается.
Лена Мисько
Самошников мимо сборной? Защитник «Рубина» Илья Самошников попросил замену на 20-ой минуте игры с «Нижним». UPD Окрик Слуцкого: «Ты что травишь?!» и общение с врачами изменило мнение игрока. Самошников остался на поле, а Игнатьев побежал разминаться. UPD 2 «Рубин» сменил схему игры. Костюков снова поменял позицию и перешёл на место Самошникова, а Хвича вышел на фланг нападения.
Лена Мисько
❗️Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму в первом тайме матча РПЛ против «Нижнего Новгорода» и был заменен. Футболисту наступили на голеностоп.
Алевтина Трофимова
Козлову даже желтую не дали
Лена Мисько
второй пенальти в матче
Лена Мисько
первый Рубин не реализовал - спас Нигматуллин
Лена Мисько
а вот Калинский был точен 0: 1 в матче
Лена Мисько
да уж... Рубин так не выиграет (
Лена Мисько
сотое подтверждение тому, что не надо первый матч в ЭС включать ))) каждый раз себе это говорю, а потом... ну в этот то раз, ну повезет )))
Лена Мисько
Хвича .... бледная тень себя прошлогоднего
Лена Мисько
Сумасшедшее спасение Дюпина! легко не стало бы интриги в матче
Лена Мисько
Слуцкий рвет и мечет...
Лена Мисько
Примечательно, что Слуцкий кричал со скамейки, чтобы пенальти бил Андерс Дрейер. Хвича же сам вызвался пробить с точки и в итоге не забил.
Лена Мисько
Мне очень нравится у НН Горбунов, умненький футболист.
Лена Мисько
Да и вся команда НН ... надо признать, сыграла здорово. Очень организованно, спокойно, зная, чего хочет
Лена Мисько
Дюпин чуть не сравнял...
Лена Мисько
«Рубин» проиграл третий матч подряд, уступив на своем поле «Нижнему Новгороду» — 0:1. Единственный мяч у гостей с пенальти на 61-й минуте забил Николай Калинский. В начале второго тайма шанс выйти вперед был у казанской команды, но Хвича Кварацхелия не смог переиграть Артура Нигматуллина. В первом тайме травму получил защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников. Он был заменен после того, как ему наступили на голеностоп. «Рубин» и «Нижний Новгород» набрали после 10 матчей по 14 очков. И если для дебютанта РПЛ во главе с Александром Кержаковым этот результат можно считать хорошим, то команду Леонида Слуцкого такое положение дел едва ли может устроить.
Лена Мисько
❗️У «Рубина» все совсем грустно в последних 10 матчах: • вылет от «Ракува» из ЛК • 2 победы • 3 ничьих • 5 поражений
Лена Мисько
Сазонов вернулся в заявку на матч.
Лена Мисько
Стартовый состав «Крыльев Советов»
Лена Мисько
Леонид Слуцкий: «Играем мы плохо» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1), а также высказался о травме Ильи Самошникова. – Как себя чувствует Самошников? – Мы пока не можем понят серьёзность травмы. Но, судя по всему, она серьёзная. – Когда в ворота Нижнего был назначен пенальти, со скамейки было сложно, что Хвиче кричали, чтобв пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Так ли это? – Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло. – В чём проблема игры Кварацхелии в этом сезоне? – Не знаю. Это второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее. Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание. Но мы все вместе, не только Кварацхелия. – Команда проиграла третий матч подряд. Это следствие какого-то кризиса? – Играем мы плохо, это правда. – Команда просела после вылета от «Ракува»? – Нет, вряд ли.
Лена Мисько
⚡️ Хвича сегодня очень часто застревал. Я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и вообще перестал играть. Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут, сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла — Юрий Дюпин
Алевтина Трофимова
Поддержал коллегу. Теперь Хвичи комфортнее в команде
Лена Мисько
Что происходит? Что случилось с Динамо?
Лена Мисько
а Крылышки очень даже... в порядке! В Питере у них забрали ничью!!!
Лена Мисько
Какой огненный матч выдает Роман Ежов
Лена Мисько
В этом году хорошие новички, боевитые, не ставят автобус
Алевтина Трофимова
думала может быть динамо сможет хотя бы борьбу навязать за чемпионство, но похоже бомжи оформят титул за туров 5-7 до конца
Лена Мисько
Стартовые составы на матч ЦСКА — «Краснодар» Центральная встреча тура начнется в 19:00 (мск).
Лена Мисько
Лена Мисько
не хватало еще и Сафанова перед сборными травмировать
Лена Мисько
игра Краснодара это пас на Кайо, а тот выносит вперёд.... дальше возня за подбор
Ruslan Zakirov
Блин. Спартак опять будут показывать на Помойка-ТВ. Опять надо начинать гоняться за благородными пиратами.
Лена Мисько
весь «Краснодар» требовал пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой у Дивеева! Судьи изучают момент.
Лена Мисько
Москалев не стал смотреть момент сам, пенальти не будет! Видимо, на ВАР сказали, что все чисто. Василий Казарцев сегодня работает видеоассистентом.
Лена Мисько
Интересна причина, по которому пенка не была поставлена? Игрок ЦСКА рукой снял мяч
Лена Мисько
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в пользу конкурентов — 0:0. Победить хотели обе команды. Команды нанесли почти 50 ударов по воротам, были штанги, только мяч в сетке так и не побывал. Ярче были гости, но обилие созданных «быками» моментов не принесли им победу. Интересно, что «Краснодар» провел матч без замен. А в компенсированное время было подозрение на пенальти в ворота ЦСКА, но VAR «точку» не увидел. Думаю, Владимир Хашиг снова молчать не будет. Так или иначе, ЦСКА и «Краснодар» потеряли по два очка, а не набрали по одному.
Лена Мисько
Кто-нибудь объяснит разницу? 🤷‍♂️
Лена Мисько
Казарцеву крышка ... наверно
Лена Мисько
Понимаю, что Москалев мог не видеть, но на VAR-то это невозможно пропустить. Один вопрос: как? А вот так. На VAR – Казарцев.
Лена Мисько
хороший, кстати, матч был жаль, но запоминается последнее…
Алевтина Трофимова
Говно не тонет
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [02.10.21 21:42] ЦСКА - "Краснодар": два года назад Гинер предлагал Егорову застрелиться за ошибку судьи, что скажет сейчас Галицкий? На 90-й минуте матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил в действиях игрока армейцев Игоря Дивеева и не наказал его 11-метровым ударом. После этого все внимание переключилось на видеоарбитра Василия Казарцева, который после достаточно длительной проверки, судя по всему, тоже не определил, что Дивеев сфолил. Любопытно, что два года назад после игры этих же команд президент ЦСКА Евгений Гинер был очень недоволен работой судьи Казарцева и предлагал Александру Егорову, который тогда возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС, застрелиться. Что скажут сейчас руководители "быков"? Но почему же не назначен пенальти в эпизоде, когда, судя по записи, сделанной одной из камер, можно предположить, что Дивеев сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой? Ответ может быть только один: Казарцев и помогавший ему Арам Петросян не нашли на имевшихся в их распоряжении повторах убедительных доказательств игры рукой. Подчеркну: я только предполагаю, а не утверждаю. Но это, на мой взгляд, вероятное объяснение случившегося в конце матча. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/cska-krasnodar-dva-goda-nazad-giner-predlagal-egorovu-zastrelitsya-za-oshibku-sudi-chto-skazhet-seychas-galickiy-1841875/
Лена Мисько
Сегодня РПЛ по-настоящему осенняя. 4 матча и всего 2 забитых мяча 🙄
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [02.10.21 23:04] "Динамо" - "Крылья Советов": не назначен пенальти в ворота самарцев На 58-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России "Динамо" - "Крылья Советов" арбитр Евгений Кукуляк совершил серьезную ошибку, назначив угловой удар вместо пенальти в пользу бело-голубых. В том эпизоде в штрафной площади самарцев Юрий Горшков, пытаясь выбить мяч, нарушил правила и сбил Арсена Захаряна. В мяч защитник гостей не сыграл - тот вылетел за пределы поля от ноги Захаряна. Любопытно, что совсем недавно, в апреле этого года, Кукуляк уже оказывался в центре скандала в матче с участием "Динамо", в котором бело-голубые проиграли "Химкам". Тогда судья не назначил как минимум один пенальти в пользу динамовцев.
Алевтина Трофимова
Хаха. Крыльям ставят левую пенку с бомжами, они проигрывают, в виде компенсации не ставят с динамо на Захаряне и те не сравнивают. Бомжи в результате этой многоходовочки + 3 очка минимум от динамо лишние и 2 от остальных. Зато крыльям вернули долг ))))
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [02.10.21 22:36] "Арсенал" - "Химки": почему не засчитан гол гостей? На 73-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России "Арсенал" - "Химки" арбитр Владислав Безбородов не засчитал гол подмосковной команды, определив, что автор забитого мяча Филип Дагерстол нарушил правила. В чем заключался его фол, по показанным повторам понять невозможно. На них только видно, что в единоборстве с Дагерстолом упал Игорь Смольников. Решение судьи вызывает большие сомнения. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/arsenal-himki-pochemu-ne-zaschitan-gol-gostey-1841900/

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