Братское дерби ЦСКА – «Краснодар», Руй в Грозном, «Зенит» – «Сочи», «Динамо» – «Крылья». Главные интриги 10 тура РПЛ

Интриги 10-го тура: встреча Березуцких на «ВЭБ Арене», реванш «Динамо» с «Крыльями» за кубковое поражение А также сразу две очных битвы за выживание в Туле и Уфе, Слуцкий против Кержакова, кризисный «Локомотив» против кризисного «Ростова» без Семина.
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