Донбасс Сегодня

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    А может ГУР Украины возьмет и проанализирует и выдаст выводы по той ситуации, которая ОБЯЗАТЕЛЬНО возникнет, когда в ...Россия помогает Л...
  • Виктор Бор
    Стандартный критикан...“Надо было делать...
  • Лидия Санникова
    Идиот.Макс Покровский н...

Захарова отреагировала песней на призыв Меркель к ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией

Захарова отреагировала песней на призыв Меркель к ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией

Политика Российский МИД прокомментировал заявление канцлера Германии песней. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том,  что страны ЕС должны последовать примеру американского президента Джо Байдена и не устраняться от диалога с РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх