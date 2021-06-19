Захарова отреагировала песней на призыв Меркель к ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией

Политика Российский МИД прокомментировал заявление канцлера Германии песней. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что страны ЕС должны последовать примеру американского президента Джо Байдена и не устраняться от диалога с РФ.
Политика Российский МИД прокомментировал заявление канцлера Германии песней. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что страны ЕС должны последовать примеру американского президента Джо Байдена и не устраняться от диалога с РФ.
Свежие комментарии