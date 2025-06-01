Выявлено обнадеживающее воздействие иммунотерапии на больных раком с опухолями

Согласно “захватывающим” и “новаторским” результатам первого в мире клинического исследования, онкологические больные, получающие новаторскую иммунотерапию, которая генетически модифицирует их собственные клетки для уничтожения опухолей, живут на 40% дольше .
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