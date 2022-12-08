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Капризов забил «Калгари» и обновил рекорды «Миннесоты» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7)

Капризов забил «Калгари» и обновил рекорды «Миннесоты» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7)

Кирилл Капризов обновил рекорды «Миннесоты» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7). Форвард забросил свою 17-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:0, второй период).

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