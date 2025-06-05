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Царьград

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Госпитализированы еще 14 детей с отравлением на поезде Екатеринбург – Анапа

Госпитализированы еще 14 детей с отравлением на поезде Екатеринбург – Анапа

В Воронежской области с поезда сняли восемь ребят и направили в больницу, сейчас уже в Анапе в стационар местной лечебницы попали еще 14 юных пассажиров.

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