На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Обращение воспитанников детской спортивной школы Судака, чей спортзал не пригоден для занятий, сделанный в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным касается не только ремонта спортивной инфраструктуры Крыма.
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