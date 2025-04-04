Вакцина Ростеха от гриппа признана самой сбалансированной из российских препаратов

Фото: «Нацимбио» Четырехвалентная вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри» производства «Нацимбио» Госкорпорации Ростех признана наиболее стабильной и сбалансированной из препаратов, представленных на российском рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии