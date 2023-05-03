На М-9 в Тверской области автомобиль сбил лося

В Ржевском округе 2 мая произошло серьезное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД региона. Происшествие случилось рано утром на 239 километре автодороги М-9 «Балтия», где водитель Hyundai Solaris, не выбрав безопасную скорость движения, сбил лося.