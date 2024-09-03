MSI обновила рабочие ноутбуки процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V Компания MSI...

MSI обновила рабочие ноутбуки процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200VКомпания MSI ассоциируется в первую очередь с игровыми продуктами, но на предстоящей выставке электроники IFA в Берлине производитель покажет новейшие рабочие и бизнес-ноутбуки на чипах AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake).