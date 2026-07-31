В пятницу замглавы МИД Российской Федерации Александр Грушко назвал поразительным отсутствие реакции европейских государств на милитаризацию Федеративной Республики Германия, которая в последнее время всё время ускоряется.
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