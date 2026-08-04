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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Слуцком: «Из всех команд выгоняют. В «Акрон» назначьте, через 2-3 месяца уберут. Семак тоже брал титулы, думаете с «Зенитом» другой не взял бы? В Голландии, что он не выиграл ничего?»

Бывшие футболисты «Спартака» Александр Мостовой и Александр Бубнов раскритиковали бывшего тренера « Шанхай Шэньхуа » Леонида Слуцкого.

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