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Беллингем об игре за «Реал»: «Чувствую себя привилегированным. Великие моменты, великие титулы – хочется что-то добавить к этой истории»

Беллингем об игре за «Реал»: «Чувствую себя привилегированным. Великие моменты, великие титулы – хочется что-то добавить к этой истории»

«Я чувствую себя очень привилегированным. Я думаю, что это самое точное слово. Привилегированный.  Немногие игроки имеют возможность играть за такой большой клуб.

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