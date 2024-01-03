Avia.pro - Новости События, связанные с "нагой" вечеринкой, привели к серьезным изменениям в жизни известной светской львицы и журналистки Ксении Собчак.
Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Дуры, дурами. А всех имеют...
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22 час.
Наталия
Все вернется на круги свои. Один раз, не так давно, когда запахло жареным, она уже сбежала не в Питер, как сейчас, а аж в Израиль, перейдя пешочком границу, засветив свой израильский паспорт. Вернулась, как ни в чем не бывало и опять взялась за старое.
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21 час.
Юлия Белова
Ремень - в студию!
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15 час.
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