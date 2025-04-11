Samsung намерена заполучить Qualcomm в качестве заказчика своего 3-нм техпроцесса

Технология Samsung будет использоваться для создания нового чипа SoC для смартфонов. Отношения между Qualcomm и Samsung Foundry «были напряженными, но недавно компания отправила образцы чипов Qualcomm, что говорит о возможном заключении контракта», отмечает источник.
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