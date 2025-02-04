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Идея власти...

Идея власти...

Трагедия Русского Поречного заключается в том, что туда пришла Украина. Не какие-то особые изверги, не СС-айнзатцкоманды, предназначенные для уничтожения представителей «нежелательных» народов и социальных слоёв, не свихнувшиеся от долгого сидения в схронах идейные бандеровцы.

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Комментарии
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А
Андрей
Лишний раз доказывает, что нынешней уркаины существовать больше не должно. Иначе это будет вечный рассадник терроризма и бандитизма
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22 час.
ЙХ
Йож Хитрый
Нет образования, нет воспитания - расцвет &quot;быдла&quot;. Из понаехавших &quot;незаменимых специалистов&quot; многие читали свой Коран? Да многие просто читать не умеют и верят на слово своим &quot;пастырям&quot;, которые навязывают насилие инакомыслящим. Не религия сеет зло, а неграмотность и неосведомленность.
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22 час.
Людмила Свириденко
Ну да, ну да, &quot; мы не будем убивать мирных украинцев, мы не такие&quot;. Вот пришли &quot; мирные украинцы&quot; и убивают твоих жителей, страшно убивают, что же ты молчишь, Президент? Это ведь твоя страна и твои мирные жители. Или их можно убивать, насиловать, резать?
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21 час.
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