Идея власти...

Лишний раз доказывает, что нынешней уркаины существовать больше не должно. Иначе это будет вечный рассадник терроризма и бандитизма

Нет образования, нет воспитания - расцвет "быдла". Из понаехавших "незаменимых специалистов" многие читали свой Коран? Да многие просто читать не умеют и верят на слово своим "пастырям", которые навязывают насилие инакомыслящим. Не религия сеет зло, а неграмотность и неосведомленность.

Людмила Свириденко

Ну да, ну да, " мы не будем убивать мирных украинцев, мы не такие". Вот пришли " мирные украинцы" и убивают твоих жителей, страшно убивают, что же ты молчишь, Президент? Это ведь твоя страна и твои мирные жители. Или их можно убивать, насиловать, резать?