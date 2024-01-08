Пасечник сообщил о нештатном сходе боеприпаса в ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что над городом Рубежное при выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ произошел нештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250".
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