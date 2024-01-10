Земля в 2023 году побила абсолютный температурный рекорд

2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а во втором полугодии дневные рекорды температур обновлялись почти ежедневноГод назад — и даже в первой половине 2023 года — никто не ждал такого температурного рекорда.
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