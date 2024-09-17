Посол Антонов: РФ оставляет за собой право на реакцию на санкции против СМИ

При этом в принципе «зуб за зуб» нет ничего хорошего РФ оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций со стороны Соединенных Штатов против российских СМИ, однако считает, что в обмене санкциями по принципу «зуб за зуб» нет ничего хорошего, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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