Посол Антонов: РФ оставляет за собой право на реакцию на санкции против СМИ

При этом в принципе «зуб за зуб» нет ничего хорошего РФ оставляет за собой право ассиметрично отреагировать на введение санкций со стороны Соединенных Штатов против российских СМИ, однако считает, что в обмене санкциями по принципу «зуб за зуб» нет ничего хорошего, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.