Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Агент Сафонов о Сперцяне: «Галицкий, если захочет, может бесплатно отпустить его. Эдик заслужил предложение из Европы»

Алексей Сафонов допустил, что Эдуард Сперцян бесплатно уйдет из «Краснодара» в европейский клуб. «15 миллионов — сумма отступных? Это все приблизительно, данная сумма не является панацей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх