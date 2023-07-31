Театр абсурда

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Британцам прорекламировали пищевое человеческое мясо

Британцам прорекламировали пищевое человеческое мясо

"Сделано людьми из людей": на английском телевидении скандал - в эфире телеканала Channel 4 вышел ролик, в котором популярный ведущий кулинарного шоу Грег Уоллес рекламирует человеческое мясо в качестве продукта питания.

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