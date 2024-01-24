«Бавария» на 4 очка отстает от лидирующего «Байера» и на 10 баллов опережает «Штутгарт», идущий 3-м

Мюнхенцы сегодня одержали победу на «Унионом» (1:0) в отложенном матче 13-го тура. Игра должна была пройти в начале декабря, однако сильный снегопад повлиял на работу транспорта в Мюнхене.
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