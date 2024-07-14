Треть армии США роботизируют в течение 10 лет

Солдаты взаимодействуют с вездеходным беспилотным транспортным средством в Форт-Ирвине, Калифорния / © Samarion Hicks / DVIDS Широкое внедрение беспилотных и работающих на основе искусственного интеллекта средств для ведения войны станет серьезным изменением в армии.