Треть армии США роботизируют в течение 10 лет

Солдаты взаимодействуют с вездеходным беспилотным транспортным средством в Форт-Ирвине, Калифорния / © Samarion Hicks / DVIDS Широкое внедрение беспилотных и работающих на основе искусственного интеллекта средств для ведения войны станет серьезным изменением в армии.
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