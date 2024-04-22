SpaceX и Blue Origin показали новые рендеры аппаратов для Луны 

Концепт грузового варианта посадочной системы от SpaceX / © NASA Новые модификации будут включать интерфейсы для полезной нагрузки, а также механизмы для развертывания лунных вездеходов, при этом грузовые версии кораблей не будут иметь систем жизнеобеспечения.
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