SpaceX и Blue Origin показали новые рендеры аппаратов для Луны 

Концепт грузового варианта посадочной системы от SpaceX / © NASA Новые модификации будут включать интерфейсы для полезной нагрузки, а также механизмы для развертывания лунных вездеходов, при этом грузовые версии кораблей не будут иметь систем жизнеобеспечения.